YouTube viral: chica revela lo que sintió después de sobrevivir un coma [VIDEO]

Un video difundido en YouTube por la página de “RT en Español” reveló las fuertes declaraciones de una joven que sobrevivió a un coma. Los usuarios han quedado impactados con sus declaraciones que ha dado la vuelta al mundo. Aquí te compartimos todos los detalles.

En la entrevista, compartida en YouTube, indicó que una joven de nombre Clare nació con fibrosis quística, durante la cirugía de la muchacha tuvo complicaciones y los médicos la inducieron a un coma por más de un año.

Miles se han cuestionado ¿Quá hay detrás de un coma? En esta entrevista de YouTube una joven comentó cada uno de los síntomas y alucinaciones que tuvo en aquel trance de su vida. Este clip te dejará con la boca abierta.

“Estuve en coma, la operación no salió bien y me quedó ahí por más de un año, la verdad fue horrible no podía hacer nada por más que lo intentaba”, señaló Clare en parte de sus declaraciones, cuando el medio le preguntó qué sobre su estabilidad en aquel entonces.

“Cuando una persona está en coma percibe todo lo del mundo real, pero pasa por un extraño filtro, a través de las drogas que te inyectan”, indicó la muchacha del video que se ha viralizado en YouTube y otras redes sociales.

En parte de su entrevista de la joven indicó que, cuando una persona está en un coma percibe todo lo que sucede a tu alrededor y escucha palabras extrañas, en algunas ocasiones, ella comentó que, sentía que mantenía una conversación con alguien más.

“Una vez colocaron la cama de posición cabeza abajo, así que yo estaba con la cabeza hacia abajo, hinchando mi cabeza como un globo, pero yo sentía que estaba en un amaca, quería levantarme pero la logica no parecía muy bien”, relató la joven en sus declaraciones de YouTube.

