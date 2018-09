Facebook: 'Batman' se convierte en fan del Kpop y sorprende con sus pasos de baile [VIDEO]

¿Batman se cambia al lado más "tierno" del Kpop? En Facebook se ha viralizado un video donde aparece el recordado personaje bailando al ritmo de "What is Love?" del grupo de Kpop Twice. Los fans de DC han quedado decepcionados con este 'Caballero de la noche' porque los engañó con su preferencias musicales.

Pero al contrario de los seguidores del 'hombre murciélago', el video viral ha despertado el interés de los fans del Kpop en Facebook, quienes están contentos por recibirlo. En el clip donde aparece Batman bailando la canción de pop coreana ha generado divertidos comentarios en las redes sociales.

Por suerte de DC comics, este Batman no es el próximo actor de su película, sino un cosplayer que gusta del Kpop, según muestra el cover que es tendencia en Facebook. En las imágenes se ve un hombre vestido con del popular personaje mientras imita los pasos de baile de la canción coreana "What is Love?".

Como se recuerda, hace un día se celebró en Batman Day, fecha que los creadores, fanáticos y artistas conmemoran la creación del superhéroe. Este día fue aprovechado por el seguidor de Kpop para bailar una famosa canción vestido del recordado personaje, hecho que generó risas en Facebook y otra redes sociales.

Cabe mencionar que el clip de este personaje tiene más de 5 millones de reproducciones en Facebook e Instagram, incluso en medios asiáticos se ha compartido el video, como Naver, Kakao Talk, entre otros más.

'Batman' se volvió fan del Kpop y este video lo prueba: