Facebook: perro akita sorprende a miles con su ‘dominio’ del idioma japonés [VIDEO]

Video arrasa en reproducciones en Facebook. Otra vez un perro ha llamado la atención de miles de usuarios de todo el mundo por su increíble habilidad para “hablar” el idioma japonés. El can de raza akita ha sido grabado por su dueña repitiendo las palabras que ella dice y el video se ha viralizado. Sigue leyendo la nota para que sepas más.

Tal como se ve en el material audiovisual de Facebook, el perro de nombre Beni repite, a su estilo, todo lo que su dueña dice. Pero no solo eso, sino que también cambia de ánimo con cada palabra que escucha, dando a entender que no todas son de su agrado y solo las “repite” por alguna indicación.

“Este perro es un encanto, no está hablando, pero al menos lo intenta y cada cosa que hace me causa ternura”, “los perros, además de inteligentes, son encantadores y este akita que me recuerda al de la película Hachiko, es uno de ellos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Facebook.

El video de Beni “hablando”, ha sido replicado en diferentes páginas de Facebook y pocas horas se ha viralizado. Si bien hasta ahora no se ha podido determinar qué es lo que exactamente dice la mujer y lo que repite el perro, para la mayoría lo que más les llama la atención es la ternura del animal.

Mira el video que fue publicado en Facebook: