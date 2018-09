Vía Facebook: se confía del vuelto que le entregan y la trolean de la peor manera [FOTO]

Si eres de los que busca virales en Facebook, esta nota podría ser de tu interés, ya que se trata de una triste caso de una joven que no se percató del vuelto que le habían entregado. Si quieres saber lo que recibió, lee la nota y revisa la foto que hay al final.

Por confiada. Una joven está dando que hablar en Facebook luego de haber sido víctima de una hábil estafa por parte del dueño de una tienda. Tal como se verá en las fotos, ella recibió una torre de de monedas de cinco soles pegadas. Muy confiada, se fue del lugar sin darse cuenta de la trampa. Sigue leyendo la nota.

¿Qué fue lo que pasó? La chica se hizo viral en Facebook porque cuando la joven llegó a su destino, muy lejos del lugar donde había recibido el vuelto, se percató que no todas las monedas de las torres eran monedas, sino unas tuercas. Solo la primera y la última moneda era verídicas. Continúa leyendo la nota.

Las imagenes difundidas en Facebook han provocado todo tipo de reacciones, desde los que critican a la joven por ser muy confiada y no revisar bien su vuelto antes de retirarse, hasta los que simplemente se burlan. Sin embargo, también hay quienes aseguran que todo es armado. ¿Qué opinas? Esta es la foto:

Las imágenes han sido publicadas en diferentes páginas de Facebook nacionales y extranjeras. Esta modalidad de entregar monedas pegadas es usual en varios comerciantes; pero pese a ello, todas las personas deben tener cuidado y revisar lo que reciben, más si se trata de dinero.

Más virales de Facebook:

Padre desaparece y niño se pone a llorar

Un padre decidió jugarle una broma a su hijo y realizó el ‘Invisible Challenge’, sin imaginar que el niño se pondría a llorar al no verlo. El video se volvió viral en Facebook y cautivó a los usuarios por la reacción del pequeño.

Muchos cibernautas pensaron que era una mala broma por parte del padre, sin embargo, la madre trató de consolarlo. Mira el siguiente video en este enlace.

Adolescente cayó en cruel broma

Unos jóvenes se aprovecharon de la inocencia de su compañera de clase y le hicieron una pregunta matemática en doble sentido y el resultado se hizo viral en Facebook.

La ingenua víctima creía tener la respuesta correcta, pero en realidad no se percataba de lo que tramaban sus amigos. Entérate de todo en el siguiente enlace.

Joven se venga de mosquito

Un muchacho no soportó más que un mosquito no lo dejara dormir y preparó su captura, pero no para matarlo, sino para cobrarse venganza de una particular manera que se hizo viral en Facebook.

Si quieres conocer saber de qué fue capaz este joven, dale clic al siguiente enlace.

Niña pasa por “aduanas” familiar y le descubren lo más extraño en la mochila

No creerás lo que un padre descubrió en la mochila de su pequeña hija. La tierna escena se ha hecho viral en Facebook porque la “criatura” que hallaron.

En este enlace puedes ver el video que ha enternecido a miles en la redes sociales.