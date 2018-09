Vía Facebook: gato sorprende al "hablar" y este clip causa sensación en la red [VIDEO]

Si eres de los que busca virales en Facebook, esta nota podría ser de tu interés, ya que tiene como protagonista a un tierno gato que supuestamente habla gracias a las clases de su dueño. Si quieres saber de qué se trata, lee la nota y no te pierdas la nota final.

Todos quedaron sorprendidos. Un video que circula en Facebook da cuenta de la increíble “habilidad” que tiene un gato, ¿de qué se trata?, pues este minino habría aprendido a leer gracias a las lecciones que le da su dueño. Luego de un tiempo de “práctica”, estos son los resultados. Sigue leyendo la nota.

Tal como se ve en el material audiovisual de Facebook, el joven, dueño del gato, se acerca a su mascota con una hoja en la que él previamente ha escrito una palabra. Luego se la enseña al gato y este “lee” lo que dice. Para comprobar de que el minino lo haya hecho bien, el dueño enseña el letrero a la cámara.

¿Qué fue lo que hizo viral esta nota en Facebook? Pues en realidad no hay nada de asombroso, pues el gato no leyó nada, solo maulló como es su costumbre y para que el hombre haga creer que ha leído su letrero, escribió “miau”. Pese a ello, muchos resaltaron la creatividad de este joven.

“Que buena, al inicio me la creí, incluso me hizo acordar al pokemon del equipo rocket”. “jajaja que gracioso, si ese es el truco, entonces todas mis mascotas también saben hablar”, son algunos de los comentarios que se puede leer en la publicación de Facebook. Si te gustó esta nota, no dudes en compartirlo con tus contactos de redes sociales.

Mira el video que fue publicado en Facebook:

Más virales en Facebook:

Padre desaparece y niño se pone a llorar

Un padre decidió jugarle una broma a su hijo y realizó el ‘Invisible Challenge’, sin imaginar que el niño se pondría a llorar al no verlo. El video se volvió viral en Facebook y cautivó a los usuarios por la reacción del pequeño.

Muchos cibernautas pensaron que era una mala broma por parte del padre, sin embargo, la madre trató de consolarlo. Mira el siguiente video en este enlace.

Adolescente cayó en cruel broma

Unos jóvenes se aprovecharon de la inocencia de su compañera de clase y le hicieron una pregunta matemática en doble sentido y el resultado se hizo viral en Facebook.

La ingenua víctima creía tener la respuesta correcta, pero en realidad no se percataba de lo que tramaban sus amigos. Entérate de todo en el siguiente enlace.

Joven se venga de mosquito

Un muchacho no soportó más que un mosquito no lo dejara dormir y preparó su captura, pero no para matarlo, sino para cobrarse venganza de una particular manera que se hizo viral en Facebook.

Si quieres conocer saber de qué fue capaz este joven, dale clic al siguiente enlace.

Niña pasa por “aduanas” familiar y le descubren lo más extraño en la mochila

No creerás lo que un padre descubrió en la mochila de su pequeña hija. La tierna escena se ha hecho viral en Facebook porque la “criatura” que hallaron.

En este enlace puedes ver el video que ha enternecido a miles en la redes sociales.