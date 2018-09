Facebook: padre desaparece ante su hijo y provoca una conmovedora reacción [VIDEO]

La plataforma preferida de los usuarios para subir videos graciosos es Facebook. En esta plataforma, los cibernautas comparten retos virales, los cuales divierten a más de uno. En esta oportunidad, un niño es el protagonista de un clip que ha cautivado a miles, luego de caer en una cruel broma por parte de su padre.

Uno de los retos virales que se ha puesto de moda es de ponerse una sábana y "desaparecer". Es por ello que, un padre decidió jugarle una mala broma a su hijo, quien reaccionó de manera inesperada. ¿Quieres sabre qué fue exactamente lo que ocurrió? Sigue leyendo la nota.

La mayoría de veces, este tipo de bromas de la sábana se hace con perros, quienes se asombran y empiezan a buscar a su dueño, quien "desapareció" como por arte de magia. El niño, quien ya sospechaba que algo podía pasar, empezó a pedirle a su papá que no lo haga.

La mamá no dudó en empezar a grabar este divertido momento para luego compartirlo en su Facebook, sin imaginar que su hijo tendría una reacción conmovedora. Cuando el papá "desaparece", el niño baja de la cama y corre a buscarlo por toda su casa, sin encontrarlo.

Cuando se da cuenta que no está su padre, el niño empieza a llorar y empieza a decir: "No tengo papá". Lo que parecía una broma en primer lugar, terminó siendo un acto cruel, lo cual conmovió a todos los usuarios de Facebook, quienes no dudaron en compartir el video.

Mira el divertido video de Facebook aquí