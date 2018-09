Vía YouTube: un perro hace lo mas inesperado del mundo en una jaula de leones

Miles de usuarios jamás imaginaron esta inesperada acción. Un joven se encontraba recorriendo un zoológico cuando de pronto vio que un perro estaba ansioso por ingresar a la jaula de los leones. Este acto le llamó bastante la atención, motivo por el que sacó su celular para registrar absolutamente todo y luego publicar el video en su perfil de YouTube, donde se hizo viral a las pocas horas. ¿Quieres saber el motivo? Entérate en la siguiente nota.

Tal y como se ve en el video viral de YouTube, el perro aprovechó un descuido de los cuidadores de los leones e ingresó a la jaula para interactuar con ellos. Como era de esperarse, todos los testigos quedaron en shock ya que creyeron que los mamíforos iban a devorar al can; sin embargo, no ocurrió nada de eso.

¿Qué pasó entonces? De acuerdo con el material audiovisual de YouTube, el perro se mostró demasiado cariñoso con un león y este quedó sorprendido con la acción del can, motivo por el que no dio ninguna respuesta.

"El perro se metió a la jaula de leones y montó a uno. Todos nos quedamos helados al ver la escena porque creíamos que el león iba a atacar al curioso can, pero este no hizo nada", señaló el joven en la leyenda del video viral de YouTube.

El video viral hizo reír a algunos cibernautas por la inesperada acción del perro y esto se ve reflejado en la caja de comentarios. "Jamás me imaginé que el perro iba a hacer eso. No paro de reír, creo que es el can más valiente que he visto en mi vida", señaló un usuario de YouTube.

Cabe mencionar que el video viral tiene cerca de 2 millones de reproducciones, más de 40 mil likes y cientos de comentarios en YouTube. Sin duda alguna, el perro se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales por su inesperada reacción.

Mira el video viral de YouTube: