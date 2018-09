YouTube Viral: Redes sociales indignadas por final entre mono bebe y un perro

Indignante. Pese a que Youtube es una plataforma llena de vídeos virales, hay veces en que sus filtros no llegan a detectar un contenido inapropiado y este termina por ser publicado y compartido por miles de usuarios en internet. Un claro ejemplo es este clip que fue compartido por un usuario y que rápidamente ha causado la crítica de cientos de personas. Descubre en la nota el porqué.

Un joven estaba paseando a su perro por las calles de la India cuando de pronto su mascota empezó a lanzar fuertes ladridos contra un pequeño animal que se movía entre los árboles. El joven se llenó de curiosidad por el hecho y sacó su celular para grabarlo todo y posteriormente subir el video a su canal de YouTube, donde se hizo viral a las pocas horas.

¿Qué ocurrió? Tal y como se ve en el video viral de YouTube, el perro había encontrado a un mono bebé y rápidamente tuvieron un fuerte pelea ya que al parecer el primate quería jugar con el can; sin embargo, este no aceptó y se molestó con su insistencia.

"Esto sucedió en una ciudad montañosa en el estado de Himachal Pradesh en un restaurante donde un bebé mono estaba jugando con mi perro adulto, pero luego tuvieron una fuerte pelea", señaló el joven en la descripción del video viral de YouTube.

Los cibernautas se indignaron con el video viral de YouTube porque en este se ve que el muchacho prefiere grabar antes que separar a los animales. "¿Por qué no separaste al pobre mono? Es un indefenso bebé y tú preferiste grabar el video para ganar reproducciones", señaló un usuario en la caja de comentarios.

Cabe resaltar que el video viral cuenta con más de 2 millones de reproducciones en YouTube pese a la críticas. Asimismo, cuenta con más dislikes que likes y cientos de comentarios. Todo apunta a que estas imágenes no fueron del agrado de los cibernautas.

Mira el video viral de YouTube:

