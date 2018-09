Facebook viral: dueño de gato graba experiencia paranormal que vivió su mascota frente a espejo [VIDEO]

¿Estás buscando videos virales? Te contamos que la plataforma perfecta es Facebook. En dicha aplicación, muchos cibernautas comparten varios clips de lo que sucede en el día. En esta ocasión, el protagonista es un gato, quien vivió un hecho paranormal que aterró a muchos. ¿Quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo la nota.

No hay duda que los animales protagonizan diversos clips que enternecen a todos los usuarios en las redes, por las ocurrencias que realizan. En el siguiente video, un gato no solo aterró a los usuarios, sino que ha dejado entender que existe lo paranormal.

La famosa página de Facebook, El Diario de Dross, compartió un clip donde un felino se encontraba mirándose al espejo, pues se había quedado sorprendido de ver que un animal idéntico a el lo quedaban mirando desde el otro lado.

El minino se había quedado cautivado porque su reflejo hacía exactamente lo mismo, incluso se paró en dos patas para ver si podían copiarlo y, efectivamente sucedió esto. El hecho curioso ocurre cuando decide voltear su cabeza y su reflejo, regresa se queda mirándolo.

Mientras se quedaba mirando al costado, la cabeza del reflejo del gato voltea para mirarlo, asustando a todos los usuarios en las redes sociales. Este hecho ha dejado sin palabras a más de uno, pues empezaron a creer que sí existen los hechos paranormales.

Los cibernautas no dudaron en compartir este hecho particular y comentaron que después de verlo, no podrían dormir. ¿Te atreves a ver el siguiente video de Facebook?

Mira aquí el video original de Facebook