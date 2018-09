Facebook: Padre sorprende a fieles con curiosa alabanza [VIDEO]

Los tiempos han cambiado. En facebook un divertido vídeo se viene haciendo viral, al demostrar como algunas iglesias han cambiado de forma muy peculiar la forma de sus alabanzas. ¿Será una nueva manera de atraer a jóvenes adeptos?

En el vídeo compartido en Facebook, se ve como un padre empieza a oficiar su misa, como siempre la iniciará con un canción, pero todos los fieles reunidos ahí se muestran sorprendidos cuando empieza a zonar la música. No era una de las clásicas canciones que suelen entonarse normalmente, sino que esta despierta en más de una persona la curiosidad ya que tiene una tonadita muy parecida a una película de Disney.

Se trataba de uno de los temas de la reconocida película “High school musical”, para ser más exactos, de la canción “What I've Been Looking For”. Pero era obvio que no usaba la letra original, sino que estaba adaptada para poder entonarla en la casa de Dios.

El divertido momento ha sido compartido en Facebook por los usuarios, destacando la creatividad de este padre que decidió salir de la monotoní y brindar un poco más de alegría a los fieles que asisten Domingo a Domingo a las misas.

La película juvenil “High school musical” fue estrenada un 20 de enero del año 200 en Disney Channel, y hasta el momento ha sido ganadora de dos premios Emmy. Tal fue la aceptación que tuvo, que llegó a tener hasta una tercera parte. Con más de 30 canción en su repertorio, se ha vuelto el film preferido de grandes y pequeños.

Mira aquí el vídeo compartido en Facebook: