WhatsApp: le reclamó a su novio por gastar dinero en alcohol y él la 'trolea' épicamente

La siguiente conversación de WhatsApp te hará reír como no tienes idea. Incluso ha creado polémica en las redes sociales, pues todos los cibernautas opinaron de manera distinta con respecto a ello. La foto muestra una conversación donde un novio no tuvo reparos y trolleo de forma ‘épica’ a su novia quien le reclamaba por su excesivo consumo de alcohol.

La aplicación de mensajería instantánea es una de las más utilizadas y cada día que pasa, millones de personas interactúan en ella a diario y a cada hora, por lo que siempre es posible detectar cierto tipo de conversaciones que se viralizan rápidamente por las hilarantes historias que nos cuentan. Te compartimos esta hilarante historia que es un boom en Facebook.

Lucía es una joven administradora de una importante empresa constructora quien hace más de tres meses conoció a Claudio. Como es común en estas fechas, ellos se comunican constantemente por WhatsApp, red social que les ha permitido estar en contacto pese a los cortos tiempos que tienen para pasar juntos.

La relación comenzó de lo más normal; sin embargo, conforme pasan los días, Lucía ha visto que Claudio pasa mucho tiempo con sus amigos y consume alcohol en dosis realmente altas. La mujer estaba preocupada por este hecho y no dudó en hablar del tema por WhatsApp.

“¿No te parece que estás gastando mucho dinero en alcohol?”, empezó diciendo la mujer a su novio, quien no se quedó callado y le encaró un ‘detalle’ que él también notó. “Tú gastas en maquillaje y no te digo nada…”, replicó el joven a su novia quien no dudó en afirmar que lo hacía para verse bien. “Yo lo hago para verme linda”, puntualizó Lucía sin imaginar la terrible respuesta que recibiría de su ‘amado’.

Y es que Claudio no dudó en trollear a su pareja con este impertinente comentario que hoy ha sido comentado en toda la red social. “Yo lo hago para verte linda”, fueron las palabras del muchacho, quien lejos de sentirse mal por este comentario, no dudó en hacer un screenshot y compartirlo en Facebook, donde su novia ha sido objeto de burlas.

Mira esta conversación en la siguiente imagen