Facebook viral: gato gruñón llama la atención a perro que hacía terrible travesura [VIDEO]

¿No sabes dónde buscar videos graciosos? Te contamos que Facebook ha ganado popularidad debido a los diversos videos virales que se encuentran en esta red social, los cuales muestran las experiencias de los propios usuarios. Así mismo, los protagonistas también son animales, quienes llaman la atención de todas las personas con sus ocurrencias. ¿No lo crees? A continuación sabrás de qué se trata.

Si buscas virales en Facebook, este video podría interesarte, ya que se trata de un divertido momento que tiene como protagonistas a un gato y un perro. El can realizaba una travesura y fue detenido por su compañero de una forma épica. Lee la nota para que sepas de qué se trata.

Los perros son catalogados como el "mejor amigo del hombre", por eso son las mascotas más comunes en los hogares y son tratados como un miembro más de la familia, así como el can de este video que apareció en Facebook. Pero como no todo es color de rosa en un hogar, este amigo de cuatro patas no solo sabe dar amor a su seres queridos, sino que también varios dolores de cabeza. Por suerte, el gato que vive con él sabe ponerlo a raya, según muestra el clip que se ha hecho viral en las últimas horas.

A nadie le gusta que invadan su espacio y mucho menos que terceros se atrevan a coger las pertenencias de uno; pues esta situación es por la que pasó el felino que sale en la grabación de Facebook. El gato encontró a su compañero perruno haciendo de las suyas en su sitio favorito, una tina de color rojo, haciendo el ademán de escarbar para vaciar el agua que contenía el recipiente. Pero para que no lo comprometan en el "delito" cuando sus dueño regresen a casa, decidió frenarlo a su estilo.

La tina es usada por el minino para descansar de vez en cuando; pero cuando está llena de agua solo duerme cerca del lugar. Cuando vio al perro haciendo sus travesuras, decide calmarlo de un solo manotazo, según se aprecia en las imágenes de Facebook que compartió una página de animales.

La reacción de este 'tierno' gatito fue intervenir al perro antes que su travesura se agrave. Al parecer, el perro se salió de control y decidió sacar todo el agua que la tina contenía, esto fue visto por minino y no dudó en acercarse para ponerlo a raya, tal como se ve en el video. El final de la escena te conmoverá el corazón.

Las imágenes ha sido vistas por más de un millón de usuarios en Facebook, quienes dejaron comentarios muy graciosos en la publicación. "Necesito un gato así en mi casa para mis hijos", "dónde puedo adoptar a un minino tan educado", "parece una mamá gruñona", "como cuando intentas hacer tu desmadre y no te dejan"; fueron algunos apreciaciones.

Mira el video viral de Facebook:

