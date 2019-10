Instagram: Conoce la conmovedora historia de un Perro que perdió la vista [VIDEO]

El amor de una mascota es mucho más inmenso que todas las cosas. Un perro de Raza Beagle conmovió a muchos usuarios en Instagram con su conmovedora historia, ya que pese a su a no tener vista, vive feliz junto a su nueva familia.

Un pequeño Beagle caminaba por las calles de Estados Unidos en busca de alimento para sobrevivir, además soportaba las altas y bajas temperaturas a diario. De pronto un ser humano se aproximó al can; y tras quererse proteger, el hombre lo golpeó brutalmente en la córnea de su ojo derecho.

El perro seguía vagando sin uno de sus ojos por las calles de Alabama. Sin embargo, el grupo “Two By Two Rescue” apareció tras escuchar los aullidos del Beagle, puesto que el animal lloraba de dolor.

El Beagle fue hallado con varias heridas en el cuerpo, derramando sangre y llorando de dolor. Los rescatistas actuaron rápido para que el animal deje de sufrir y, rápidamente fue llevado a un veterinario.

El veterinario señaló que tenía las costillas quebradas, heridas en su cuello y una perdida de vista en su ojo izquierdo, a ello, el perro tuvo que convivir en esas condiciones. No obstante, el grupo animalista realizó una publicación en Facebook y rápidamente se hizo viral, sin embargo, nadie quería adoptarlo.

Pese a sus dificultades, apereció Micah Larsen, una ciudadana del estado de Alabama quien asumió el reto de cuidar al pequeño ‘Shep’ y prometió cuidarlo con mucha responsabilidad. Sin embargo, no fue nada fácil.

La nueva dueña tenía la misión de hacer olvidar el temor que sentía el Beagle hacia los seres humanos, pero con el paso de los días, el miedo se fue desvaneciendo. No obstante, el perro sufrió una infección ocular por lo que tuvieron que amputarle el ojo izquierdo.

"Luego de que su ojito fue retirado, él vino para la casa y se volvió un increíble amigo, plenamente activo y parece que tuviera un sensor dentro de él ya que no se tropieza con nada, no se choca ni golpea, es como si no estuviera ciego", escribió Micah en su red social.

Pese a no poder ver, ‘Shep’ fue criado con mucho cariño y amor, además cuenta con un perfil de Instagram y Facebook, donde se le puede ver disfrutando de la vida junto a su nueva dueña.