Twitter: duras críticas a youtuber que prestará su voz en película animada [FOTOS]

El youtuber mexicano Andrés Navarro, conocido popularmente como Andrés Navy, está siendo duramente criticado en las redes sociales, especialmente en Twitter, luego de que se anunciara que prestará su voz a un personaje en una película animada.

A través de su cuenta de Twitter, el youtuber reveló que le dará la voz al superhéroe 'Flash' en la película 'Teen Titans Go', una elección que no fue del gusto de la mayoría de fanáticos, quienes criticaron duramente la elección de Andrés Navy.

El joven mexicano restó importancia a los comentarios negativos que comenzaron a salir, luego de su elección como este personaje y publicó en Twitter un video donde agradece a sus millones de seguidores por felicitarlo y brindarle su apoyo incondicional.

Pese a esto, muchos usuarios han condenado la elección de Andrés Navy, no porque sea youtuber, sino porque no ha tenido una experiencia previa en el doblaje, esto sumado a que el actor que suele dar la voz a 'Flash' se encuentra disponible.

Aquí algunos comentarios que hicieron los usuarios de Twitter sobre la elección de Andrés Navy como Flash.

¿Enserio Andres Navy? Me parece una mentada de madre, le debieron dejar al personaje a @arturoacmn como voz recurrente de Flash en México. Enserio ya dejen de contratar gente que ni sabe actuar, mejor contraten a los profesionales, por algo tenemos actores profesionales :(

Entre lo de Ximena Galiano/Garrido Lecca desechable #2 en Hotel Transilvania y lo de Andres Navy como Flash en Teen Titans go the movies... ¿Qué CHUCHA pasa con el doblaje latinoamericano? No soy un exquisito por preferir el idioma original y sobre todo en estos casos. pic.twitter.com/G4fypTfxT9