Instagram: Niño quiso cortarse el cabello pero todo termina mal [VIDEO]

Su corte de cabello no resultó como esperaba. Un niño quiso parecerse a un profesional de "Barber Shop" y se realizó un drástico cambio de look, pero no imaginó que su inocente travesura le jugaría en contra. Vía Instagram, un medio compartió la triste historia que demuestra el porqué los niños no deben replicar todo lo que ven.

El niño se grabó utilizando la rasuradora eléctrica de su padre para dejar constancia que él también "sabe cómo hacer un corte de cabello"; pero en mal movimiento el aparato le rebana una buena cantidad de su melena y lo deja con un orifico que muestra parte de su piel.

La reacción que tuvo el menor ante su grave travesura es lo que ha generado la gracia de los usuarios en Instagram. El pequeño parece sorprendido pero a la vez acepta . "Ooops, me hice una calva" se le oye decir al niño.

"Voy a ser el niño más divertido del planeta", dice mientras se toca la nueva calva. "Bueno, no se ve tan mal", finaliza el pequeño antes de terminar su tutorial que se ha hecho viral en Instagram.