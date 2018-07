YouTube Viral: este padre le regaló una coreografía de ‘La Bella y la Bestia’ a su hija [VIDEO]

A través de YouTube se volvió viral un video que cautiva de mucha ternura, porque muestra a un padre bailando con su pequeña hija, en medio de la celebración de su tercer cumpleaños. Gianna es el nombre de la pequeña que baila junto a su padre, representando la parte más dulce del cuento de Disney.

Él, caracterizado, personifica la parte emblemática de ‘La Bella y la Bestia’. Inmediatamente las imágenes fueron compartidas en YouTube y se volvieron virales para miles de personas en todo el planeta cuando se aprecia que realizan la coreografía ante la atenta mirada de las personas alrededor.

“Mi esposo y su hija Gianna. Video tomado para el tercer cumpleaños de mi hija. ¡El amor con las princesas! ¡Papá hizo su deseo realidad! ¡Resultado final: una niña feliz!”, fue la descripción del video publicado en YouTube y que ha generado muchas reacciones.

Como se puede apreciar en el clip, el padre vestido de la Bestia toma de la mano a su pequeña hija, que luce muy sorprendida y contenta con su vestido amarillo. Es en ese momento que empieza a sonar el tema llamado ‘Tale As Old As Time’ y que es el principal de la cinta. Ambos bailan y el tierno momento queda registrado en el video.

Mira este mágico momento, a continuación: