Desde 1952, Shridhar Chillal nunca se cortó las uñas de su mano izquierda, lo que provocó que batiera el récord Guinness de ser la persona con las uñas más largas del mundo. En YouTube, se acaba de publicar un video que muestra a este hombre finalmente cortándose las uñas.

Natural de Pune, en la India, Chillal decidió a los 14 años que se dejaría crecer las uñas de su mano izquierda, algo que le trajo muchos problemas, ya que ni siquiera podía flexionar sus dedos, ese fue el motivo principal de su drástica decisión, como se explica en el video.

El material audiovisual, que tiene más de 855 mil reproducciones en YouTube, nos revela que la uña del dedo meñique de Chillal llegó a medir 179.1 cm., el anular (181,6 cm), medio (186.6 cm.), índice (164.5 cm.) y pulgar (197.8 cm.)

Según contó el hombre, sus uñas eran demasiado frágiles, por lo que debía tener mucho cuidado para dormir, ya que un cambio brusco de posición hubiera las hubiera roto.

Aunque no lo creas, este hombre se las arregló para trabajar como fotógrafo, utilizando un mango personalizado para sostener la cámara. En los próximos días, las uñas de Chillal llegarán al museo Ripley’s Believe It or Not!, en Nueva York, donde serán exhibidas.

En el video, subido a YouTube por el mismo Guinness World Records, vemos como le cortan las uñas al hombre con una limadora especial. Al final del clip vemos como el indio muestra sus manos con las uñas cortadas.