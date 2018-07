El protagonista de este viral en Twitter es el músico holandés Dotan, quien utilizó la red social mencionada para contar una extraña, pero divertida historia que estuvo pasando con una chica en pleno vuelo hacia su siguiente concierto.

Todo esto comenzó cuando Dotan tomó se sentó al costa de una joven que por causalidad estaba escuchando su reciente disco musical. Él estuvo muy alagado, pero la joven no lo reconoció y le preguntó qué es lo que hacía por la vida, lo cual el músico se quedó perplejo.

Dotan le respondió que escribía música y algunas veces cantaba, luego no hablaron más y ella continuó escuchando sus canciones a alto volumen. Entonces el músico de 31 años le dedicó un post en su cuenta de Twitter que en cuestión de minutos se volvió viral.

“Bueno, estoy en un avión y la chica a mi lado está escuchando mi álbum. Cada una de las canciones”.

Rápidamente sus seguidores de Twitter comenzaron a responder sus tuits, dando consejos e ideas sobre qué hacer con esta fanática en particular. Un usuario le sugirió a Dotan que comenzara a cantar la canción que ella estaba escuchando para que se diera cuenta de quien realmente era.

Los minutos pasaban y la joven no tenía ni idea de lo que se estaba desatando en Twitter, de hecho, la mujer le preguntó si le gustaba la música en vivo y si escribía sus canciones en holandés o inglés. ¡Desastre total!

Dotan quiso averiguar un poco más de su “fanática" y le preguntó cómo descubrió al cantante que está escuchando ahora mismo. Ella respondió que lo vio en su programa de TV favorito.

“Yo: ¿Cómo descubriste la música que estabas escuchando?

Ella: La escuché en mi programa de televisión favorito. Me da consuelo y paz”.

A pocos segundos de que el avión aterrice, sucedió algo de lo más incómodo. ¡La joven hizo que Dotan escuche sus propias canciones!

Al día siguiente, el músico recibió un mensaje de la joven en la cual le pedía disculpas por todo lo que pasó en el vuelo. Sin duda la mujer se sintió muy avergonzada.

“Realmente no sé por dónde empezar. Antes que nada: no puedo creer lo estúpida que fui por no reconocerte e ignorar todos los sutiles indicios que me diste durante el vuelo. Por alguna razón, nunca te busqué antes, pero compré tu álbum después de escucharlo en un episodio de “The Originals”. Desde entonces lo escucho en repetición sin parar.

Quiero insistir en que no es nada personal, pero me hubiera encantado contarte en persona lo agradecida que estoy por tu música. No reconocería a la mayoría de mis artistas favoritos ya que estoy interesada en la música. Incluso pensé que eras una banda (Que vergüenza).

El hecho de que no lo mencionaras es muy humilde, ¡pero desearía que me lo hubieras dicho! Cuando leí tu mensaje agarré a mi madre y no pudimos creerlo. Hemos pasado por un momento difícil y tu música nos ha ayudado a superarlo. Más de lo que puedes imaginar. A mi mamá y mí nos encantaría ir a ver tu show durante el otoño.

No puedo creer que hayas sido tan generoso para ofrecernos entradas después de mi fracaso épico. Por favor, continúa con tu hermosa música y trata de ser tan humilde como siempre. Te prometo que esto no volverá a suceder. Nunca”.

Mucho amor, Alicia.