Profesor toma medidas tras analizar tuit de Keiko sobre “la Señora K”

El tuit que publicó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para rechazar estar vinculada al nuevo audio que se difundió del cuestionado juez César Hinostroza, presenta errores que un docente universitario no pasó por alto.

El profesor Jesús Raymundo, popular en las redes sociales por fomentar el uso correcto de la ortografía, puso bajo la lupa la publicación de la excandidata presidencial y encontró más de un error en la redacción.

La mayor de los Fujimori escribió: “Sobre el audio de Panorama en el que se habla de ‘La Señora’ de ‘K’ o de ‘La Fuerza N° 1’ dejo claro que desconozco tal coordinación y que no existió reunión”.

De acuerdo al también periodista, la expresión de la lideresa naranja presenta errores en el uso de los signos de puntuación, abreviaturas y sintaxis relacionado a la manera correcta de escribir los seudónimos.

1. El inciso se delimita entre comas: “en el que se habla de la Señora K o de la fuerza n.° 1”.

2. La abreviatura de número es “n.°”.

3. El artículo que precede a los apodos, alias, sobrenombres o seudónimos se escribe con inicial minúscula: "la Señora K". #SeñoraK pic.twitter.com/YKGOALESrp — Jesús Raymundo (@DoctorTilde) 11 de julio de 2018

Cabe señalar que Keiko Fujimori hizo esta publicación para responder a la nueva grabación que esta tarde difundió “Panorama” mediante Twitter. De acuerdo al audio mostrado, el magistrado Hinostroza habla con un interlocutor no identificado para coordinar una reunión con “la Señora K”.

El juez aún titular de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema negó en diálogo con un medio local que se haya reunido con Fujimori. “No me he reunido con ninguna persona que tenga relevancia política. Soy juez y en mi vida privada puedo reunirme con quien desee mientras no sea un litigante”, dijo.