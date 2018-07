Facebook: Joven graba mientras corre de unos ladrones en México | Video | Viral | Fb | Face

Conmovedor. La inseguridad ciudadana es un mal que aqueja a casi todos los países de Latinoamérica, como a México. Desde el país azteca ha llegado un video que se ha vuelto viral en Facebook, ya que un joven grabó el preciso momento en que corría de unos delincuentes. Sigue leyendo la nota para que sepas todos los detalles.

En el material audiovisual que aparece en Facebook, se ve al joven corriendo lo más veloz que puede por unas calles de México, mientras pide a grito a los ladrones que no le roben. El susto y la impotencia del muchacho es tanta, que en algún momento se pone a llorar. Este clip ha generado repudio en redes sociales.

“No me roben, no me roben”, grita en reiteradas ocasiones a los tres ladrones que lo perseguían durante varias cuadras. Los malhechores también gritan improperios y amenazas hacia su víctima en una carrera interminable. Todo ocurrió durante la noche, en el video de Facebook no se observa muchos peatones.

La grabación que hizo el joven con la cámara delantera de su celular no tiene mucha duración, por lo que no se llega a saber qué fue lo que finalmente ocurrió con el joven. Aunque por la difusión del video, puede haber una posibilidad de que se haya salvado. El video en Facebook tiene miles de reproducciones.

Mira el video publicado en Facebook: