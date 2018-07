Dragon Ball Super: este será el villano de la próxima película [FOTO]

Desde que se confirmó la próxima entrega de Dragon Ball Super, muchas interrogantes flotaron a su alrededor, pero una de las que más lo hacía, era sobre quién sería ese villano superpoderoso que aparecería. Bueno, esa pregunta parece haber sido respondida.

El mismo Akira Toriyama, creador de la serie, fue el que confirmó el nombre de este poderoso villano de la esperada producción que llegará a los cines el próximo 14 de diciembre de 2018. Y la sorpresa es realmente grande al revelarse.

A través de Twitter, el mangaka publicó un póster del filme donde se puede ver a Gokú, Vegeta y a Broly. Sí, este legendario saiyayin que fue muy pedido por los fanáticos, tanto que incluso le sacaron una versión femenina durante la serie.

En un principio, muchos no creyeron en esta posibilidad, porque debido a la cicatriz que muestra el villano, algunos lo confundieron con Yamcha y debido a la gran cantidad de memes y virales e su nombre, pensaron que se trataba de una broma, creada por los fanáticos.

Además, no solo se trata de la revelación del villano, sino que Broly, es parte importante de la cinta, porque la misma se titulará “Dragon Ball Super: Broly”.

“Broly. Él es un increíble y poderoso saiyayin que solo apareció en las viejas películas de animé”, fue lo que dijo Toriyama en la red social, donde además agregó que él dibujo el diseño del personaje, pero que no tuvo mayor participación con la misma, hasta este momento. “Así que tenía totalmente olvidado el contenido de la historia”, añadió.

Akira, contó que el personaje no solo era popular en Japón, sino que también en varios otros países, por lo que su editor le sugirió darle una participación a Broly en el filme.

“Así que seguí adelante y vi las películas de entonces, es por eso que sentí que esto podría ser bastante interesante. Naturalmente se podrá ver combates feroces, pero también, el encuentro entre Gokú, Vegeta y Broly. También estará envuelta las “Fuerzas de Freezer” y la historia de los saiyayines, que termina teniendo una gran conexión con todo”, aseguró el mangaka.

