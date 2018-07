YouTube: sus chocolates se atoraron en el dispensador y ella usó la fuerza para recuperarlos

Muchas veces nos ha pasado que compramos un producto en el dispensador de golosinas pero este se queda atorado. Algunos suelen mover la máquina hasta que su producto caiga, mientras que otros se rinden y lo dejan ahí. Recientemente, en YouTube, se ha vuelto viral un video en el que se muestra la inesperada reacción que tuvo una señorita al pasar por esta situación.

¿Qué hizo? Resulta que esta muchacha es adicta a una marca de chocolates, pero su mala suerte hizo que el producto se quede atorado en la máquina. La señorita no se quedó de brazos cruzados y dio un golpe al dispensador. El impacto fue tan fuerte que el chocolate cayó inmediatamente, tal y como muestra el video viral de YouTube.

"El bocadillo de nuestra amiga se atascó en la máquina expendedora del trabajo y ella tuvo esta grandiosa idea. Nuestra amiga siempre hace esto por todos nosotros en el trabajo", señaló el muchacho que registró esta escena en la descripción del video viral de YouTube.

Asimismo, el joven que grabó este video manifestó que la muchacha no estaba robando y que la máquina no se descompuso tras el golpe. "Quiero agregar que nuestra amiga no estaba robando nada, tampoco resultó herida y la máquina no sufrió daños", escribió el muchacho en el video de YouTube.

Estas imágenes han causado furor en las redes sociales, a tal punto que el video ya superó el millón de reproducciones en YouTube.