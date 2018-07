Instagram: Mujer es detenida en Irán por subir a la red videos de sus "sexys" bailes

Bailar, ese fue el delito que cometió la joven iraní Maedeh Hojabri (18 años) en el país islámico. El Gobierno local consideró como "inapropiados" a sus bailes que subió a Instagram y procedió con la rigurosa medida.

Según sus declaraciones a una televisora estatal (IRBI), Maedeh solo quería conseguir más seguidores en esa red social, pero que no era su intención romper con las normas morales de su país. Sus "sexys" bailes atrajeron miles de visualizaciones, en su cuenta y en otros perfiles que replicaban sus videos; motivo por el cual las autoridades notaron su presencia y dieron con ella.



A raíz de su detención y la de otras adolescentes, Maedeh logró su cometido, pues sus videos se han hecho muy populares en Instagram y Twitter, medio donde miles de personas indignadas compartieron los contenidos.

@strefie This is Maede Hojabri, an Iranian who got arrested in Iran 4 dancing to songs on social media. Her accs were closed. She's out on bail with a ban never 2 dance again online. Thought u might wanna see her dancing to your song. #maedeh_hojabri #letsdance #girlsrock #bobon pic.twitter.com/TbKK0tOxO3