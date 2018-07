Los insólitos memes que deja en Facebook la clasificación de Croacia

Croacia se metió a las semifinales del Mundial de Rusia 2018, eliminando nada menos que a los locales, lo que ha desatado un ola de memes en Facebook y Twitter. Las imágenes hilarantes ironizan sobre la selección rusa y hasta sobre el propio Vladimir Putin, jefe de Estado de este país.

Los croatas vuelven a una semifinal después de 20 años. La última vez que alcanzaron esta etapa fue en Francia 98, en el que quedaron como los terceros del mundo.

Por otro lado, la anfitriona Rusia se despide de su Copa del Mundo, dejando una imagen respetable, y es que muy pocos creían que esta selección se metería entre los ochos mejores del planeta.

Conscientes de sus limitaciones, el cuadro ruso planteó cada partido para aprovechar al máximo sus virtudes. Arrasaron en la fase de grupos, eliminaron a España, y ahora pusieron en aprietos hasta el último minuto, hasta la fase de penales, a Croacia.

Ante la eliminación del país organizador del Mundial, en Facebook y otras redes sociales, los usuarios no se han hecho esperar para bromear con divertidos memes.



