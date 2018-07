Rusia 2018: usuarios crean el 'Neymar Challenge' y videos causan sensación

Neymar es una figura indiscutible en el Mundial de Rusia 2018, no por sus goles, sino por sus exageradas reacciones cuando un contrincante le hace una falta, por ese motivo, usuarios en las redes sociales han creado el 'Neymar Challenge' con la intención de burlarse del astro brasileño.

Utilizando el hashtag #NeymarChallenge, varios usuarios están compartiendo videos que parodian las exageradas reacciones que el astro brasileño ha venido haciendo cuando un contrincante del Mundial de Rusia 2018 le comete una falta, así esta sea muy leve.

Adultos, jóvenes, niños, incluso mascotas se han unido al #NeymarChallenge, cuyos videos están causando sensación en las principales redes sociales, especialmente en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. ¿En qué consiste el reto?

Si no has visto ningún video del #NeymarChallenge, debes saber que consiste en gritar 'Neymar' y la persona que protagoniza el clip debe caer al piso, dar vueltas y quejarse de dolor sin haber sido atacados, como se lo acusa al delantero brasileño en Rusia 2018.

En esta publicación te dejamos una recopilación de los mejores videos del #NeymarChallenge. Revísalos todos, te aseguramos que te divertirás muchos cuando los veas.

Even my dog does the #NeymarChallenge pic.twitter.com/lRAj33DlYZ