Twitter: pide apuntes a amigo y descubre que él escondió declaración de amor [FOTOS]

María del Mar es una joven argentina que jamás imaginó que su compañero, a quién le había pedido sus apuntes, había escrito una declaración de amor que estaba oculta en el texto, el cual fue compartido en Twitter y está generando sensación.

Según contó la joven, cuya publicación tiene más de 81 mil 'Me gusta' en Twitter, se acercaban los parciales en su universidad, por lo que le pidió a un compañero de clase que le preste sus apuntes, él muy amable accedió a dárselos.

Mientras examinaba los apuntes, que estaban resaltado con varios colores, la muchacha encuentra un párrafo que no guardaba relación con el texto que estaba leyendo, grande fue su sorpresa al descubrir el mensaje de amor de su admirador.

'Confesión oculta para María Del Mar". Así inicia la confesión del atrevido muchacho. "Voy a tratar de ser lo más educado y sincero posible, la verdad es que me pareces un mina hermosa por donde te mire, y me gustaría que me des la oportunidad de quizás algún día poder salir, conocernos y pasar un rato', así comienza la confesión.

'No quiero que pienses que soy un desubicado por mandarte esto jaja, pero la verdad es que me gustaría salir con vos, por lo menos para ver qué pasa, el 'no' ya lo tengo y decidí tirarme a la pileta, decisión arriesgada y un tanto cursi puede ser, porque por esto me podés descansar hasta que terminemos la carrera aprox., pero el que no arriesga no gana', añade el admirador.

'Si es un no, obviamente lo voy a respetar porque soy un caballero, pero si es un sí, da por sentado que no te vas a arrepentir. Después de todo es salir a tomar algo. Final del comunicado', así termina el mensaje oculto de este muchacho.

Al darse cuenta de este texto, la joven no dudó en fotografiarlo y subirlo a su cuenta de Twitter, donde la publicación se viralizó en cuestión de días, algunos usuarios incluso le piden a María del Mar que cuente qué sucedió al final de esta historia.