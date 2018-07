WhatsApp: pareja tuvo fuerte discusión, pero su obsesión por los tacos los reconcilió

Los tacos también pueden salvar relaciones amorosas. ¿No lo crees? Lee esta nota. Una pareja tuvo una fuerte discusión a través de WhatsApp puesto que el novio sentía celos de los likes que colocaba su enamorada en las fotos de uno de sus amigos.

"Quiero hablar de algo contigo, pero quiero que seamos maduros y no discutamos esta vez. Vi que andas dando muchos likes a tu amigo el chino. ¿Te gusta o qué?”, escribió el joven a través de WhatsApp.

PUEDES VER: WhatsApp: quiso que su profesor le suba la nota y terminó siendo 'troleado'

La señorita quedó impactada al leer este mensaje de WhatsApp y le contestó. “¿Es en serio? Cuando tú le das like a las fotos de tu ex no dices nada. Si me gustara él sería su novia, no la tuya”, señaló la muchacha.

En ese momento, el joven le reclamó por meter a sus ex en la conversación. “Ya vas a empezar con tus celos. Siempre sacas a mis ex”, escribió él vía WhatsApp.

Esta contestación generó una ola de acusaciones y respuestas; sin embargo, la calma llegó a esta pareja cuando el muchacho le ofreció unos taco. “Cambiate, paso por ti en un rato para cenar unos tacos y olvidar estos insultos”, manifestó el joven a través de WhatsApp.

La señorita no lo pensó dos veces y aceptó la propuesta. “Ok, me marcas cuando vayas a llegar. Te amo”, contestó.

Esta conversación de WhatsApp ha dado la vuelta al mundo y es todo un fenómeno viral, a tal punto que fue compartida por más de 100 mil usuarios en todas las redes sociales.