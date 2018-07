YouTube viral: retornó de Rusia el 'hincha israelita' y aclara porqué lo detuvo la policía [VIDEO]

Puso fin a los rumores. Finalmente, luego de días de espera, volvió al Perú el 'hincha israelita' y se dio el tiempo para aclarar porqué un oficial ruso lo detuvo en un festival, como puede verse en un video publicado en YouTube.

David Chauca Quispe, conocido popularmente como el 'hincha israelita', ya se encuentra en Perú junto a su familia y en YouTube se acaba de volver tendencia una entrevista que le hizo un noticiero, en el que este personaje reveló algunas anécdotas curiosas.

El noticiero América Noticias fue al domicilio de Chauca Quispe y le preguntó varias cosas, una de ellas fue el motivo de su detención por parte de la policía rusa, la cual se habría producido porque ellos pensaron que era de Medio Oriente.

"En resumen, ellos me tenían miedo", contó el 'hincha israelita' que se ha vuelto todo un personaje en las redes sociales, especialmente en YouTube y Facebook, donde varios hinchas peruanos subieron videos con él, mientras les enviaba saludos.

"Ellos pensaban que yo era del Oriente y siempre me preguntaban si era de allá. Pero yo les decía: 'No, yo soy de Lima, de Perú'. Les enseñaba mi pasaporte, saqué mi fan ID. Y por último, en una de esas en que me intervinieron, saqué mi celular. Ahí tenía la foto con Carrillo y les dije: Soy de Perú", aseguró el 'hincha israelita'.

Según contó Chauca Quispe, para validar su versión, mostraba a los policías los reportajes que le hacían diversos medios. 'Soy famoso', les decía y ellos se daban cuenta, incluso algunos le pedían sacarse una foto con él.