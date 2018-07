Twitter: FIFA pone a votación temas de K-pop para que suenen en el Mundial

La etapa final del Mundial de Rusia 2018 no es ajeno al K-pop, así lo hizo saber la reciente propuesta de los organizadores del evento vía Twitter con un singular concurso.

A través de la cuenta oficial "FIFA World Cup" en Twitter, se propuso a votación cuatro temas que se sonarían dentro de los estadios durante uno de los encuentros de fútbol de este Mundial.

"¡Sube y siente el ritmo! ",fue el título del tuit que propone a dos temas del momento de dos grupos de K-pop, BTS- Fake Love y a EXO- Power, junto a otros dos de géneros diferentes.

El concurso que se lanzó el 4 de julio termina hoy y hasta el momento lleva más de 2 millones de votaciones. A menos de una hora para que finalice, las seguidoras del género musical coreano llenaron la publicación de respuestas donde la preferencia por el pop coreano se hace notar.

Incluso apareció el concurso en las tendencias de Perú con cinco millones de tuits para 'Fake Love' y más de tres millones para 'Power'.

Si te gusta el K-pop, aún puedes votar aquí:

Turn it up and feel the beat!



From the final four, which beat do you want heard inside the stadium? VOTE NOW! 🎶 #FIFAStadiumDJ