Facebook: Se reencuentra con su mascota después de cuatro años [VIDEO]

Los últimos cuatro años fueron muy duros para una mujer, que perdió a su mascota mientras se encontraba de paseo en el ‘Palm Desert California’ en los Estados Unidos. Todo este tiempo que vivió con mucho dolor lo transformó en un video que compartió en Facebook y que se volvió viral, con un increíble final.

Esta historia le pertenece a Melissa Manning, que adoptó a 'Nico' cuando apenas era un cachorro. A través de la red social, contó que tuvo la suerte de poder reunirse con su mascota gracias a una persona que llamó al centro de control de animales cuando vio al can con bajo peso en la casa de un vecino.

Cuando 'Nico' desapreció, se encontraba con su dueña Melissa el día de Año Nuevo en un resort en el sur de California. La mujer se prestaba a realizar los festejos por la llegada del 2014, pero debido a los fuegos artificiales su perro huyó del sitio.

Lamentablemente, en ese instante, el can no llevaba correa y se escapó de su dueña, quien, a pesar de hacer todos los esfuerzos posibles para encontrarlo, no pudo hallarlo. Tras este duro momento, no supo nada más de su amigo por cuatro años.

Resulta que Nico huyó muy asustado, y deambuló por las calles del ‘Palm Desert’ cuando una persona lo vio en su patio trasero queriendo algo de comer y beber. Tras esto, él quiso quedarse con el can, hasta que su vecino de al lado llamó al control de animales para informar que un perro tenía problemas.

Nico no había sufrido de algún tipo de daño, por parte del extraño que lo cuidó, pero de todas maneras fue llevado a la veterinaria para que lo revisen. En ese lugar se pudo descubrir quién era su verdadero dueño.

Por su parte, Melissa se casó y comenzó su nueva familia, pero llegó el día de la gran noticia, sobre que su amigo había aparecido en el sur de California. Ambos se volvieron a reunir y detalló lo feliz que está de tener a Nico nuevamente a su lado.