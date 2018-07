Facebook: Niño carga una sandia pero se le cae, su escape se hace viral [VIDEO]

Con la comida no se juega. Un niño aprendió esta lección luego de coger una sandía para poner a prueba su fuerza, pero la fruta terminó hecho pedazos en el suelo. Un video de él huyendo de la escena se ha hecho viral en Facebook.

Solo le tomó tres segundo decidir fugar de la escena del "crimen", pero todo quedó registrado y compartido en las redes sociales.

El niño llamado Noah coge una de las sandías que están a la venta en un supermercado, la trata de levantar pero su fuerza no aguanta el peso y enorme fruta cae al piso, en vez de hacerse responsable del accidente, Noah decide huir despavorido del lugar.

"Oh my god", se escucha en la grabación luego que el niño sale corriendo.

Su reacción se hizo viral, y gracias a Twitter, se pudo conocer cómo terminó la historia. Una usuaria compartió la historia y pronto alcanzó 200.000 retuits y casi 400.000 me gustas.

Incluso crearon parodias del gran escape de Noah.

same yo except i was drunk😂 pic.twitter.com/8Zsbz1V2oA