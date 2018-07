Facebook: Recibió una papeleta en 1977 por estacionarse mal y la pagó 41 años después

La policía de Minersville, Pensilvania, Estados Unidos, quedó impactada luego de recibir la nota de un ciudadano identificado como Dave, quien manifestaba en el escrito que se sentía culpable por no haber pagado antes una papeleta de tránsito. Este extraño acontecimiento se ha vuelto viral en Facebook.

“Apreciado Departamento de Policía: llevo más de 40 años con este boleto. Siempre he tenido la intención de pagar. Perdónenme si no doy más información. Con respeto, Dave”, señaló el señor en la carta, de acuerdo con el portal WNEP.

El jefe de la policía de Minersville señaló al medio que la multa fue emitida en 1977 y era de 2 dólares, por lo que Dave tuvo que pagar la suma de 3 dólares, monto que incluía los impuestos.

