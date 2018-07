YouTube viral: Oso en jacuzzi causa sensación por su peculiar baño [VIDEO]

Un oso se ha convertido en viral luego que lo descubrieran bañándose en un jacuzzi en California. El video fue subido a YouTube y se ha popularizado por la curiosa escena.

Como humano, así disfrutó una oso negro de refrescante baño en un jacuzzi en la localidad de Altadena. El dueño de la piscina, Mark Hough, descubrió al animal dándose un chapuzón y aprovechando las burbujas, decidió grabarlo y subir el video a YouTube.

Lo más curioso de esta anécdota es que Mark se percató que el agua no estaba fría, sino caliente y que esto le agradaba al animal. Pero lo que no pasó desapercibido fue la etiqueta roja que el oso lleva en la oreja, lo que hace parecer que no es la primera vez que tiene contacto con los humanos.

Los osos negros californianos se caracterizan por aparecer constantemente en zonas urbanas de Los Ángeles.