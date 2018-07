YouTube: Perro sin dueño graba todo su día y capta reveladoras imágenes [VIDEO]

El abandono de mascotas se ha convertido en un serio problema social en toda América Latina. Un video grabado por uno de estos perros muestra la cruda realidad que viven muchos de ellos en las peligrosas calles de Brasil.

La grabación fue subida a YouTube por la Organización World For All como iniciativa para sensibilizar a las personas a no abandonar a sus mascotas. Ellos le colocaron una cámara al collar de un perro callejero, el can registró su día a día y muestra imágenes impactantes.

Desde beber agua de un charco, hermosas vistas desde un cerro, la dificultad para cruzar la carretera sin morir en el intento; y mucho más se puede ver en el video.

En Lima existen más de 1 millón de perros sin hogar que viven en las calles; según datos del Ministerio de Salud. Recuerda que cada 27 de julio se celebra el Día Internacional del Perro Callejero, gracias a una campaña iniciada en el 2009 en las redes sociales que busca erradicar el abandono de perros y gatos.