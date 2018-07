Facebook: ‘Elmo’ de mal humor se desfoga con inoportuno joven [VIDEO]

Poca paciencia. No cabe duda que trabajar como un muñeco publicitario requiere de una gran paciencia y buen estado físico. Requisitos que no tuvo un hombre que caminaba por la calle vestido de ‘Elmo’. Así lo muestra un video publicado en Facebook que está dando mucho que hablar. Sigue leyendo la nota para que sepas todos los detalles.

Tal como se observa en el material audiovisual difundido en Facebook, un joven quiso ser saludado por el hombre vestido de ‘Elmo’, se acercó y le estiró la mano haciendo un puño. Sin embargo, esto no fue bien recibido por el trabajador, que muy ofendido se sacó la cabeza de peluche y encaró al atrevido joven.

“Elmo, Elmo, saluda”, fue lo que le dijo el joven al hombre que estaba trabajando. “Estoy trabajando, ¿no ves?, ¿estoy jugando contigo?, ¿no respetas?, fue la molesta reacción que tuvo el hombre vestido de Elmo. “Pero te estoy saludando”, insistió el joven. El video publicado posteriormente en Facebook no tardó en hacerse viral.

El video no señala qué fue lo que pasó después, pero lo más probable es que al joven ya no le haya provocado seguir saludando a ‘Elmo’. Mientras que el trabajador, demostró que no tuvo un buen día en su ardua labor. El video publicado en Facebook tiene miles de reproducciones en Facebook y otras redes sociales.

Mira el video publicado en Facebook: