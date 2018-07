Facebook Viral: Excavadora lanza gigante roca al vacío y un auto paga las ‘consecuencias’

Un nuevo video que aparece en Facebook ha llamado la atención de todos por la irresponsabilidad que cometió un maquinista al empujar una gigante roca desde lo alto de un cerro. La mala maniobra dejó en suspenso a todos los testigos. Sigue leyendo la nota para que sepas todos los detalles.

Tal como se observa en el material audiovisual publicado por la página de Facebook ‘La tía tisha’, un hombre que manejaba una excavadora en la cima de un cerro, lanzó una gigante roca. Mientras se producía la caída, la gran masa empezó a tomar más velocidad hasta llegar al punto donde se encontraba un auto.

Cuando todos creían que la roca iba a aplastar al auto, este se detuvo y solo logró moverlo, generando la tranquilidad de todos los presentes. Afortunadamente, el vehículo no tenía a nadie a bordo, pero no se salvó de algunos rasguños producto del leve impacto. El video fue publicado en Facebook y no tardó en viralizarse.

En el video no se señala en qué país ocurrió este hecho. La mayoría de usuarios Facebook han quedado sorprendidos por la forma en que se detuvo la roca; además de cuestionar la irresponsabilidad del maquinista de estaba a bordo de la excavadora. El video tiene miles de reproducciones en diferentes redes sociales.

Mira el video publicado en Facebook: