Twitter: Se mudó con su novia y los cambios en su vida se hacen viral

Se llevó más de una sorpresa. Quiso probar una nueva experiencia en su vida y se mudó con su novia, pero la convivencia le mostró cosas nuevas que no había conocido en su vida hasta ese momento y decidió hacer pública su historia en Twitter. ¿Te imaginas qué cambios tuvo? Mira la nota y entérate de todo.

Su nombre es Arthur Dayve y todos los usuarios de Twitter fueron testigos de los cambios que comenzó a experimentar desde que se fue a vivir con su novia. Resultó gracioso y tierno.

Muchas personas 'huyen' a los compromisos como el matrimonio o la convivencia, pero este joven se atrevió a vivirlo y lo compartió con los cibernautas en Twitter.

"Le pregunté a mi novia por qué cambia las sábanas todos los días. Ella respondió ‘porque se ensucian cuando dormimos en ellas’. Para mi es extraño porque siguen del mismo color", se puede leer en su primer mensaje de Twitter.

Este primer comentario logró alcanzar poco más de 20 mil retuits. En adelante, Arthur se dedica a contar todo lo extraño que sucede en la convivencia con su novia por medio de Twitter.

Algunas anécdotas resultan graciosas por la sorpresa que muestra el joven en sus publicaciones de Twitter, pero cerca del final todo se vuelve más romántico.

Arthur Dayve destacó muchas cosas de los descubrimientos que encontró en su convivencia con su novia. Te invitamos a revisar la historia de Twitter en los siguientes enlaces.

Maino F@iNakumah · 14 jun. 2016I asked my girl why she change sheets everyday she say "Cause they dirty since we slept on them." I'm like "they still the same color tho."

“Luego inventó una “regla” que no me permite acostarme con la ropa que usé en el día. Todavía me cuesta entender por qué”.

Maino F@iNakumah · 14 jun. 2016En respuesta a @iNakumahThen she made this "rule" that I can't get into the bed with my "outside" clothes. Which I just don't understand at all.

“Hoy lavó mi ropa interior. Vi pasar la vida delante de mis ojos mientras me preguntaba si los había revisado antes. Me asustaba mirarla a los ojos”.

“Cuando era soltero tenía sólo una almohada. Ahora tengo 32. No puedo evitar preguntarme para qué. Ella dice que es por decoración. ¿PARA QUIÉN?”

Maino F@iNakumah · 14 jun. 2016En respuesta a @iNakumahAlso, when I was single I had one pillow. Now we have 32. I'm like why do we have 32 pillows. She said for decoration. FOR WHO?!

“¿Han oído hablar de esas cosas llamadas toallas de decoración? Ella las compró y no puedo usarlas para secarme las manos. Dios mío, ¿Por qué?”

Maino F@iNakumah · 14 jun. 2016En respuesta a @iNakumahBtw Yal ever heard of some shit called decorative towels? She got some decorative towels that I apparently can't dry myself with. WHY GOD

