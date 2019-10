Facebook: primera dama de Puerto Rico afirma que Paulo Coelho escribió ‘Cien años de soledad’ 

Usuarios la critican. La primera dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, tuvo un comentado error literario en medio de una entrevista radial hace un par de días. Para su mala suerte, la conversación fue transmitida en Facebook, lugar donde los usuarios no dejaron de criticarla.

Rosselló hablaba en la entrevista sobre su iniciativa “Unidos por Puerto Rico” y sobre la intención de traducir al inglés "Isla Bendita", canción que se ha vuelto el himno de un país en recuperación luego del huracán María. En medio de la conversación, la esposa del presidente no dudó en dar un ejemplo de su idea.

“Igal que Paulo Coelho que hace su versión en inglés de Cien años de soledad…”, fue la frase que quedó para el recuerdo de los radioescuchas mientras conversaba con el periodista puertorriqueño Rubén Sánchez.

En poco tiempo su conversación se hizo viral en las redes sociales, espacio donde los cibernautas no dudaron en compartir sus comentarios. Lo que quizás no escucharon, fue que con el paso de los minutos, a Rosselló le hicieron llegar un papel donde le avisaron de su error y no dudó en rectificarse en vivo.

Pese a sus disculpas públicas, la esposa del gobernador tuvo que usar su cuenta de Twitter para comentar lo sucedido: "Yep. Me equivoqué y lo aclaré al aire".

La mencionada obra fue publicada en el 1967 y es considerada una de las más importantes en la carrera del fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez. Por su parte, el brasileño Paulo Coelho, es reconocido por haber escrito “El alquimista”.