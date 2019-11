Responden en Facebook a Claudio Pizarro y su deseo de jugar por la selección peruana

Ingrata respuesta. Claudio Pizarro reveló en Alemania que mantiene su deseo de jugar por la selección peruana y su sueño es hacerlo en el Mundial Rusia 2018. Su comentario ha hecho arder las redes sociales.

El delantero declaró que le tomó por sorpresa la decisión del Werder Bremen de no querer contar con sus servicios, por ello, ahora se encuentra en busca de un club donde pueda seguir jugando.

El mayor anhelo es mantenerse forma con el objetivo de tener una oportunidad en la selección nacional, si es que llega al Mundial Rusia 2018.

Sin embargo, el mensaje de Pizarro no ha sido bien recibido en Perú, donde tiene un gran cantidad de detractores, principalmente por su rendimiento con la selección.

En Twitter y Facebook el tema se volvió tendencia. Los usuarios aprovecharon para recordar el bajo promedio de goles del delantero y que estuvo ausente en la mayor parte del proceso del técnico Ricardo Gareca.

A su manera, los hinchas respondieron con memes y duros comentarios.

Soy pizarrista y siempre lo seré, pero @pizarrinha no puede ser convocado si no tiene club. Si quiere ir al Mundial, que venga a #AL .

@pizarrinha x la sagrada yegua no hables, no nos sales con tus palabras quiero ver a Perú en #Rusia2018

Creo que Claudio Pizarro NO deberia integrar la Seleccion Nacional. Ahorque estamos a punto de Clasificar al Mundial desea jugar, asi no es.

Perdóname Claudio Pizarro, pero no corresponde tu participación, no pretendas quitar cupo de un futuro valor, no estoy de acuerdo!