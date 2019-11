Twitter: Alumna fue al colegio sin sujetador, la directora se lo prohibió y se armó un debate

La respuesta de la joven generó comentarios a favor y en contra en Twitter.

Beaumont High School, una escuela de California (Estados Unidos), está en el centro de los comentarios por una queja de una de sus alumnas, a quien prohibieron asistir sin sujetador.

Remy Altuna es el nombre de la chica que no podía ir al colegio como ella quería. Debía respetar ciertos estándares para no “distraer” a sus profesores. Así se lo hizo saber Melissa Weber, una asistenta de la directora.

“La BHS está tan fuera de línea. Ahora quieren un código de vestimenta en el cual debes llevar sujetador. Mi ropa interior no está en discusión”, respondió la joven en su cuenta de Twitter.

“La señora Weber me dijo que me pusiera mi abrigo. Le pregunté si era porque estaba vestida de forma inapropiada. Ella me respondió que (mi remera) era muy baja y me preguntó si además no estaba llevando sujetador. Le dije que no y le pregunté qué tenía que ver eso. 'No quiero que la gente te vea y asuma cosas malas sobre ti. Estoy tratando de protegerte', me dijo”,añadió.

La menor no se quedó callada y fue muy crítica con las autoridades de su escuela.

“Si Weber está preocupada sobre lo que hablan los demás sobre mi apariencia, debería concentrarse en debatir con aquellos estudiantes con comportamiento inapropiado”.

La historia de la alumna ha dividido a las redes sociales. Mientras algunos usuarios le dijeron que cuando tenga 18 años se podría vestir como ella desee, otras la defendieron. “Esto es Estados Unidos… ella puede vestirse como quiera. Punto”, dijo Diane Gordon.