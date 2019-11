Facebook: Muestra a sus amigos una foto en topless de su ex y le espera duro castigo

El hombre está en un serio problema con la justicia por compartir en Facebook una imagen no autorizada.

Aparentemente víctima del despecho, un estadounidense publicó en su cuenta de Facebook una fotografía de su expareja en topless. La imagen causó escándalo en Minnesota, Estados Unidos.

La víctima, que tiene bloqueado a su ex, no estaba enterada de nada hasta que vio su foto mediante la cuenta de un amigo. En esta aparecía con los pechos desnudos en una motocicleta.

“Beautiful day to show off the old lady, lol” (Precioso día para lucir a la mujer, lol), escribió el hombre que fue identificado como Timothy Brandt, de 39 años de edad.

La mujer denunció el hecho ante las autoridades. Dijo que la foto fue tomada con su consentimiento, pero nunca fue autorizada su publicación en Facebook.

Pero el historial de Timothy Brandt y su pareja es amplio. El hombre tiene prohibido acercarse a la joven por una orden judicial, pero hizo caso omiso hasta en dos ocasiones. En una de ellas iba armado.

Por compartir la foto en Facebook el sujeto afrontaría 3 años en la cárcel y una posible multa de 5.000 dólares.