¿Cómo saber si algún desconocido se ha conectado a tu red wi-fi sin tu autorización?

¿Crees que alguien utiliza tu wi-fi sin que le hayas dado la contraseña? Se trata de uno de los problemas que enfrentan muchos hogares al día de hoy y que puede originarse por no proteger correctamente tu red. En ese sentido, es importante que sepas cómo detectar si hay algún infiltrado y qué hacer para garantizar la seguridad. Por ese motivo, en esta nota te contamos cómo descubrir la presencia de terceros para que no veas mermada la velocidad de conexión de tu servicio.

Para comenzar, deberás instalar la app gratuita Fing, que te ayudará a obtener información de tu red y conocer si hay algún intruso conectado en ese preciso instante.

En la parte de arriba podrás visualizar el nombre de la red wi-fi a la que te vinculaste y a un lado los dispositivos que la utilizan. También será posible observar el nombre del modelo o si se trata de un smartphone, PC, laptop, TV, entre otros y sus direcciones IP.

Por ello, si notas que uno de los aparatos no es tuyo, evidentemente podrás saber que hay presencia de intrusos. Eso sí, considera que cualquier elemento que tengas conectado, aunque no lo uses en dicho momento, aparecerá en el listado.

¿Cómo deshacerte de los infiltrados?

Es muy probable que tengas una clave deficiente o exista una brecha de seguridad en el router que aprovecharon para entrar. Para ello, deberás cambiar la contraseña del wi-fi. Como recomendación, establece una que presente 16 caracteres y mezcle mayúsculas, números y símbolos.