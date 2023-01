Instagram: ¿cómo silenciar a alguien que sigues para no ver sus publicaciones en tu feed?

Son millones los usuarios que utilizan Instagram para compartir fotos y videos. Si eres uno de ellos, es probable que en algún momento te hayas encontrado con publicaciones de personas que sigues, pero que no te interesa ver. En caso de que ya no quieras que te aparezca en tu feed todo lo que puedan subir, debes saber que puedes silenciar su actividad del algoritmo, sin necesidad de bloquearlos o dejar de seguirlos.

La herramienta de silenciar, oculta las publicaciones o historias de ciertos seguidores para que no vuelvan a salir en tu muro. A veces hay personas a las que a veces uno sigue por compromiso, por lo que no quieres que noten que has cortado la conexión entre ambos y mucho menos que los bloqueaste, para evitar malentendidos.

En todo caso, con la función dejarás de todo el contenido que suban y sin que se enteren de tu decisión. Además, no tendrás que descargar apps de terceros para conseguirlo.

¿Cómo silenciar a un usuario?

Para activar la opción de silenciar, debes seguir estas indicaciones:

Abre Instagram.

Ve al perfil del usuario a silenciar.

Toca en los 3 puntos.

Elige “silenciar”.

Emergerá una ventana que solicita si quieres silenciar publicaciones o las historias.

Con ello ya no verás nada de la persona que selecciones. En cualquier caso, también puedes optar por bloquear al usuario siguiendo los mismos pasos.

¿Cómo dejar de silenciar en Instagram?

Si quieres volver a ver lo que publica dicha persona que silenciaste, puedes revertir el cambio con estos pasos: