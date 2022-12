¿Cómo limpiar mi smart TV sin dañar la pantalla?

Los televisores inteligentes en la actualidad cuentan con una pantalla IPS, AMOLED, QLED y más. No obstante, el avance de la tecnología de paneles para los smart TV también ha supuesto que estas sean delicadas, por lo que si no se limpian con cuidado y con los productos correctos pueden rayarse o estropearse. A continuación, te explicaremos cómo debes hacerlo de manera correcta.

En este sentido, debes saber que no es necesario comprar kits de limpieza específicos que realmente no son necesarios, ya que lo puedes hacer con elementos que puedes tener en tu casa. Además de los errores que debes evitar para no dañar la pantalla del smart TV.

¿Qué puedes usar para limpiar la pantalla de tu smart TV?

Para limpiar la pantalla de tu televisor inteligente nunca debes utilizar limpiadores, pulidores o abrasivos como el alcohol, el benceno, el amoníaco, la acetona o los diluyentes de pintura, ya que estos productos químicos pueden dañarlo seriamente. Sin embargo, existen una serie de elementos que sí puedes emplear. Estos son:

El alcohol isopropílico, que es diferente al alcohol etílico.

Paños suaves de microfibra.

Agua destilada.

Vinagre blanco mezclado a partes iguales con el agua.

¿Cómo limpiar la pantalla del smart TV?

Al igual que los muebles de la casa, la pantalla del smart TV se llena de polvo, por lo que hay que limpiarlo cada cierto tiempo. Para una limpieza adecuada debes seguir estos pasos:

El primer paso que debes realizar es apagar y desconecta el televisor por completo.

Con un paño de microfibra seco limpia todos los bordes y luego la pantalla del televisor con mucho cuidado.

No es recomendable echar directamente el alcohol isopropílico en la pantalla del televisor, por lo que debes humedecerla de forma moderada para evitar que se resbale en tu artefacto.

Pasa el paño húmedo por la pantalla de tu smart TV. Lo recomendable es hacerlo de arriba hacia abajo y con suavidad.

Por último, pasa el paño de microfibra seco.