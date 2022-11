¿Qué hacer si tu PC o laptop no reconoce tu tarjeta microSD con archivos importantes?

Es probable que en más de una ocasión hayas intentado revisar el contenido de tu tarjeta de memoria desde tu computadora. Sin embargo, antes de que siquiera intentes formatearla para recuperar espacio de almacenamiento, notas que tu PC no reconoce tu microSD. Para ese tipo de situaciones, no vas a tener que comprar otro dispositivo, porque en esta nota te contamos cómo puedes lograr que tu equipo lo detecte de nuevo y sin instalar programas de terceros.

La tarjeta de memoria es una especie de disco duro pequeño, pero se suele usar en dispositivos a baterías, por lo que suele quedar expuesta a variaciones de voltaje que podrían perjudicar su estructura de datos.

Coloca una nueva letra a la unidad

Cuando insertas la tarjeta microSD, Windows le asigna una letra de unidad para que el sistema trace rutas de acceso hasta la misma. No obstante, puede que el equipo no lo reconozca como un soporte de almacenamiento. En dicha situación, el explorador nativo no tendrá cómo llegar hasta los archivos que se guardan y, por lo tanto, no los mostrará.

Para solucionar el problema, solo asígnale otra letra de unidad a mano al presionar la combinación Windows + X y luego toca en Administración de discos. Emergerá un cuadro que refleja todas las unidades y particiones conectadas, así como las que no aparecen en el Explorador, por lo que deberías ver la tarjeta microSD que tu computadora no reconoce.

Después, haz clic con el botón derecho sobre ella y elige en Cambiar la letra y rutas de acceso de unidad. Finalmente, toca en Agregar si esta no tiene asignada ninguna letra y elige una no designada.

El lector de tarjetas no reconoce la microSD

Es probable que lo que falla es el lector de tarjetas que usas. En ese caso, debes tener instalados las últimas versiones de los controladores para tarjetas microSD. Dichos elementos permiten que el ordenador sepa cómo funciona el equipo para mejorar su desempeño.

Así, usa la combinación de teclas Windows + X y ve a Administrador de dispositivos. Emergerá nuevamente la ventana del administrador, busca en la sección Controladoras de Bus serie universal y haz clic derecho en Dispositivo de almacenamiento USB y después presiona en Actualizar controlador.

Tras ello, en el siguiente cuadro selecciona la opción Buscar software de controlador actualizado automáticamente, la función que utiliza la base de datos de Windows Update para instalar los últimos controladores del lector de tarjetas microSD en el sistema.