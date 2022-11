¿Cómo ajustar tu teléfono Android para que te ayude a ahorrar megas de tu plan de datos móviles?

Puede pasar que uses demasiado una aplicación que no se encuentra dentro de tu tarifa de datos ilimitados y, por ese motivo, tus megas se acaban rápidamente. Así, no sería tan fácil gestionar el consumo que realizan las apps de tu teléfono, por lo que si te interesa reducir el gasto de datos, tendrás que configurarlas una por una. Por ese motivo, en esta nota te enseñamos a hacerlo a través de algunas opciones generales que ofrece Android y que también te ayudarán a ahorrar batería.

Si deseas ahorrar la máxima cantidad de datos posible, puedes recurrir, en primer lugar, al modo de ahorro de datos. La opción lleva varios años en los dispositivos móviles Android y, por lo tanto, es casi seguro que lo tienes.

Para activarlo, sigue estas indicaciones:

Ve a los ajustes

Toca en Redes e Internet

Luego pulsa en la opción Ahorro de datos para encenderlo.

Y listo. El modo de ahorro evitará que ciertos servicios envíen o reciban datos en segundo plano y también recortará la frecuencia con la que lo hacen. Asimismo, el programa que se ejecuta en primer plano igual puede acceder a los datos con normalidad.

Además, vas a poder ajustar la herramienta para que las restricciones solo apliquen a las aplicaciones que prefieras desde la opción Datos sin restricción.

Finalmente, cabe precisar que el modo de ahorro de datos reduce de forma considerable el consumo de datos en segundo plano, pero también sirve para ahorrar batería al ejecutar menos tareas en el equipo.