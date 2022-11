¿Cuáles son las mejores alternativas de traducción si no quieres recurrir a Google Translate?

Es probable que en algún momento necesites traducir algún texto que está en un idioma diferente al que dominas. Ya sea que solo te interese saber el contenido del mismo, para que le respondas a una persona de otro país, es importante que tengas a la mano herramientas de traducción verdaderamente efectivas y gratuitas que te ayuden a lograrlo. En ese sentido, si no quieres usar Google Translate, en esta nota te compartimos algunas aplicaciones que puedes emplear y que cumplen muy bien su propósito.

Para muchos, el servicio del traductor de Google no es tan recomendable porque sus resultados no suelen adaptarse a los contextos. Además, es normal que en ciertas ocasiones no distinga palabras con distintos significados o su proceso se complique con textos muy extensos.

Por ello, a continuación te damos dos herramientas gratuitas que resolverán tus consultas fácilmente.

Reverso

El servicio web te permite escribir frases completas y te devuelve diversas traducciones adaptadas a diferentes contextos. Como tal, arrojará un listado de enunciados donde se usen palabras similares en español para que decidas cuál te conviene más.

DeepL

La herramienta con inteligencia artificial, también presente como sitio web, permite que uno traduzca diversos textos con una calidad destacable. Así, es posible subir documentos PDF, archivos de Word y ppt. De ese modo, no vas a tener que realizar un proceso de transcripción y ahorrarás mucho tiempo.