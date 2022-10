¿Vas a viajar por el Perú? Así podrás saber si el lugar que visitas tiene cobertura de internet

Son miles las personas que viajan a los diferentes departamentos del Perú en fechas festivas o feriados. El país cuenta con varias zonas turísticas, pero debido a nuestra complicada geografía no siempre se puede contar con una conexión a internet estable para los dispositivos móviles. En ese sentido, si has programado una travesía y temes quedarte sin cobertura de datos, aquí te contamos cómo puedes saber si en el lugar al que vas podrás usar tus apps con normalidad o no.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), a través de su plataforma web, comparte una serie de herramientas digitales con las cuales uno es capaz de revisar el rendimiento de las operadoras móviles en el Perú. ‘Checa tu señal’ es una de las funciones que ofrecen para que los internautas puedan verificar si una zona específica del país tiene cobertura para datos móviles.

Es importante precisar que la información de cobertura que comparte la herramienta es proporcionada directamente por las empresas operadoras que trabajan en el Perú y se indica si hay presencia de tecnología 2G, 3G, 4G, 5G o si simplemente no hay ninguna.

¿Cómo verificar la cobertura móvil de un área?

Para saber si podrás usar tu smartphone para navegar en la web o en las redes sociales fuera de una zona urbana, sigue estos breves pasos que te solicitarán datos específicos, como el departamento al que te diriges, a qué provincia pertenece, el distrito, la localidad y más: