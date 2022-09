WhatsApp: así puedes crearte una cuenta utilizando el número de tu teléfono fijo

Es muy fácil crear una cuenta de WhatsApp, solo deberás descargar la aplicación de mensajería instantánea en tu teléfono inteligente (Android o iPhone), introducir el número de tu celular y luego verificarlo. Sin embargo, pocos usuarios saben que también es posible registrarte en esta plataforma usando un teléfono fijo. ¿Te gustaría saber cómo? Aquí te diremos.

Para poder crearte una cuenta en WhatsApp con un número de teléfono fijo, es necesario que instales WhatsApp Business en tu celular, ya que no funciona con la versión tradicional. Vale resaltar que esta aplicación fue desarrollada por la misma Meta, es decir, es oficial, no se trata de los famosos ‘mods’ como WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

Quizás no lo sepas, pero WhatsApp Business es una app de mensajería instantánea que está dirigida a las personas que tienen empresas o negocios debido a que cuenta con funciones adicionales como programar mensajes automáticos (para cuando no estás trabajando), colocar fotos de tu producto, entre otras características.

Actualmente, WhatsApp Business se encuentra disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las tiendas de aplicaciones de Android y Apple, respectivamente. Si quieres aprender a utilizar esta plataforma usando el número fijo de tu empresa, solo deberás de seguir estos pasos que te vamos a detallar a continuación:

¿Cómo usar WhatsApp con un número de teléfono fijo?