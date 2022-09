¿Cómo elegir a cuál carpeta de tu PC deben ir los archivos que descargas desde tu navegador?

Tal vez te ha pasado que has intentado realizar la descarga de un archivo desde tu navegador web preferido y cuando quieres buscar el elemento no sabes en qué carpeta se ha depositado. También es probable que la carpeta de descarga predeterminada no sea una de tu agrado o no sea fácil de ubicar. Por ello, en esta nota te enseñamos a establecer una, ya sea que utilices Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.

En la actualidad, los principales navegadores permiten que los usuarios elijan una carpeta como predeterminada para las descargas. A continuación te enseñaremos a hacerlo en breves pasos, independientemente del programa que sueles usar.

Google Chrome

En el caso del navegador de Google, uno puede establecer la carpeta predeterminada para guardar las descargas siguiendo estos pasos:

Haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha y pulsa en Configuración.

Entra en Descargas.

Presiona en Cambiar y elige un nuevo destino de descarga.

Mozilla Firefox

En el navegador Mozilla Firefox es fácil cambiar la ubicación de la carpeta predeterminada para las descargas. Sigue estas indicaciones:

Ve al menú del navegador y toca en Configuración.

Toca en General y ve hasta Archivos y aplicaciones.

Presiona en Examinar y selecciona dónde deben ubicarse tus descargas.

Microsoft Edge

Los pasos a seguir en caso de usar Edge como tu navegador principal son estos: